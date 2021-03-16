مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها فى انقلاب سيارة بأجا

تمكن عدد من الأهالى من إنقاذ طبيبة وابنتها عقب انقلاب سيارتها الملاكى فى مياه ترعة المنصورية أمام قرية ميت معاند التابعه لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، فيما زالت قوات الإنقاذ بمساعدة الأهالى يواصلون البحث عن جثمان ابنتها الأخرى كانت معهم بالسيارة.





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة اجا من ادارة شرطة النجظة بانقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة المنصورية أمام قرية ميت معاند التابعه للمركز .





وعلى الفور إنتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكى تحمل أرقام د ه ف ٣٢٨٩ فى المياه وتم إنقاذ صاحبة السيارة وهي وتدعى الدكتوره مروة مصطفى عبد اللطيف طبيبة أسنان من قرية طنامل وابنتها أسيل عمرو علاء ٨ سنوات وتمزنقلهم للمستشفى فيما زال البحث جارى عن نجلتها الأخرى "إيلين" والتى كانت معهم بالسيارة حسب شهود العيان .





وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الفحص والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.