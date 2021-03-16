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توك شو

خبيرة طاقة روحانية: الاستحمام بـ البُن هيخليك مخلوق جديد.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:59 م
ريهام ماهر
ريهام ماهر
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قسم التوك شو
قالت ريهام ماهر، خبيرة الطاقة الروحانية، إن كل إنسان لديه عدة مراكز للطاقة في جسمه، وعدم تنظيف هذه المراكز بشكل دوري مع الضغوط الاقتصادية والمعيشية، فهذا يؤدي إلى غلق هذه المراكز، وهذا ينعكس بالسلب على الإنسان.

وتابعت "ماهر"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن إعادة شحن مراكز الطاقة يكون من خلال  الاستحمام بالملح أو البن، معقبة: "لو أخدت شاور بالبن، هتكون مخلوق جديد، لأن البن يعمل على تنظيف مراكز الطاقة في الجسم بصورة كبيرة للغاية".
 
ولفتت إلى أن شحن المراكز الطاقة من خلال الاستحمام بالبن أو الملح مقترن بوجود نية بأن هذا الأمر يساعد على تنظيف مراكز الطاقة، معقبة: "أشتغل على نيتك وأنت رايح تجيب الملح والبن".
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