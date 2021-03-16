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أخبار العالم

زيارة عاجلة لوزير الخارجية البحريني للسعودية.. ماذا يحدث؟

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:31 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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محمود نوفل

وصل مساء اليوم وزير الخارجية البحريني  الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الي المملكة العربية السعودية ، ليترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وتعد  الدورة الحالية هي الدورة رقم 147 للمجلس الوزاري الذي سيعقد غدًا، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض، بحضور  وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون، و الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.


واستقبل وزير الخارجية البحريني  لدى وصوله الي الأراضي السعودية  الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، و الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون


كما شارك في الاستقبال أيضا الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية
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