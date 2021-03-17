أسعار ومواصفات جيب رينيجيد في السوق السعودية موديل 2021 .. صور

تعتبر النسخة جيب رينيجيد واحدة من اصغر اصدارات العلامة التجارية الشهيرة JEEP، والتي تأتي بالعديد من وسائل الأمن والحماية، وعناصر الرفاهية والتحكم، واستطاعت هذه النسخة أن تحتل مكانة قوية داخل الأسواق العالمية والعربية والسوق السعودي للسيارات.

وتأتي جيب رينيجيد موديل 2021 بمحرك قوي سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصان، و240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات.

وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 8.8 ثانية فقط، و يقدر طول السيارة بحوالي 4232 مم، و بعرض 2023 مم، و بارتفاع 1689 مم، و مساحة تخزينية تسع لـ 524 لترًا.

تحتوي مقدمة رينيجيد على 8 فتحات طولية الشكل تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومصابيح أمامية دائرية، إلى جانب مصابيح الضباب، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة شرائح ضوئية، وأقطاب ثنائية تعلو سقف السيارة.

كما تضم جيب رينيجيد موديل 2021 منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، بجانب برنامج التوزيع و الثبات الالكتروني، و انظمة المساعدة على تحديات الطريق مثل المرتفعات والمنحدرات.

و تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الخرائط والوسائط المتعددة، ونظام صوتي ترفيهي، ومقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، و مستشعرات ركن، وفتحة سقف كهربائية.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة جيب رينيجيد موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPORT 2021محرك 2400 سي سي بسعر 69.190 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LONGITUDE 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 76.230 ريال سعودي.