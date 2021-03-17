بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

تنتمي تويوتا كورولا كروس موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، و تعد هذه النسخة واحدة من احدث اصدارات الصانع الياباني تويوتا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، و تأتي السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب وسائل الأمن و السلامة، و عناصر التحكم و الرفاهية.
ينبض قبل تويوتا
كورولا كروس من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة
قدرها 121 حصان، و 142 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل
حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.
جاءت السيارة
بنسبة طول بلغت 4460مم، و بعرض 1825 مم، و بارتفاع 1620 مم، و تضم نظام ترفيهي
مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و
انظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة.
تأتي بمقصورة
داخلية تتسم بالرحابة و تسع لـ 5 افراد، كما تضم عدة تجهيزات داخلية مثل تكييف
هواء أوتوماتيكي، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، و عجلة قيادة متعددة المهام مغطاة
بالجلد، و فتحة سقف كهربائية.
بينما ظهرت
خارجيًا بـ جنوط رياضية بلغ قياسها 17 بوصة،و مصابيح أمامية تنوعت بين اضاءة
الهالوجين و الـ LED،
و شبكات أمامية متعددة المقاطع تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة
الديناميكية للهواء، و أقطاب ثنائية مثبتة اعلى سقف السيارة، و مرايات كهربائية
مدعومة بشرائح LED.
كما تضم حزمة من
وسائل الأمان و السلامة و منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، و نظام مراقبة
ضغط الإطارات TPWS،
نظام التحكم بالتوازن VSC، و مثبت سرعة، و نظام
المساعدة عند صعود مرتفعات HAC،
نظام حماية ضد السرقة بمنع تشغيل المحرك، و منظومة الوسائد الهوائية.
بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية وستارية لحماية القدم، و كاميرا خلفية،
وخاصية التحذير للنقاط العمياء، و مستشعرات ركن خلفية.
ويبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 بقيمة :
الفئة الأولى LE
HEV
بسعر 83.605 ريال سعودي.
الفئة الثانية XLE HEV
بسعر 89.470 ريال سعودي.
الفئة الثالثة LTD HEV
بسعر 100.165 ريال سعودي.