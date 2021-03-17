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سيارات

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:20 ص
اسعار تويوتا كورولا
اسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021|
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صبري طلبه

تنتمي تويوتا كورولا كروس موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، و تعد هذه النسخة واحدة من احدث اصدارات الصانع الياباني تويوتا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، و تأتي السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب وسائل الأمن و السلامة، و عناصر التحكم و الرفاهية.

 

ينبض قبل تويوتا كورولا كروس من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصان، و 142 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

 

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4460مم، و بعرض 1825 مم، و بارتفاع 1620 مم، و تضم نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة.

 

تأتي بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة و تسع لـ 5 افراد، كما تضم عدة تجهيزات داخلية مثل تكييف هواء أوتوماتيكي، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، و عجلة قيادة متعددة المهام مغطاة بالجلد، و فتحة سقف كهربائية.

 

بينما ظهرت خارجيًا بـ جنوط رياضية بلغ قياسها 17 بوصة،و مصابيح أمامية تنوعت بين اضاءة الهالوجين و الـ LED، و شبكات أمامية متعددة المقاطع تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و أقطاب ثنائية مثبتة اعلى سقف السيارة، و مرايات كهربائية مدعومة بشرائح LED.

 

كما تضم حزمة من وسائل الأمان و السلامة و منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS، نظام التحكم بالتوازن VSC، و مثبت سرعة، و نظام المساعدة عند صعود مرتفعات HAC، نظام حماية ضد السرقة بمنع تشغيل المحرك، و منظومة الوسائد الهوائية.

 

بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية وستارية لحماية القدم، و كاميرا خلفية، وخاصية التحذير للنقاط العمياء، و مستشعرات ركن خلفية.

 

ويبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 بقيمة :

 

الفئة الأولى LE HEV بسعر 83.605 ريال سعودي.

الفئة الثانية XLE HEV بسعر 89.470 ريال سعودي.

الفئة الثالثة LTD HEV بسعر 100.165 ريال سعودي.

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور
بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور
بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور
بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور
بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور
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