بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

تنتمي تويوتا كورولا كروس موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، و تعد هذه النسخة واحدة من احدث اصدارات الصانع الياباني تويوتا داخل أراضي المملكة العربية السعودية، و تأتي السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، إلى جانب وسائل الأمن و السلامة، و عناصر التحكم و الرفاهية.

ينبض قبل تويوتا كورولا كروس من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصان، و 142 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4460مم، و بعرض 1825 مم، و بارتفاع 1620 مم، و تضم نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة.

تأتي بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة و تسع لـ 5 افراد، كما تضم عدة تجهيزات داخلية مثل تكييف هواء أوتوماتيكي، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، و عجلة قيادة متعددة المهام مغطاة بالجلد، و فتحة سقف كهربائية.

بينما ظهرت خارجيًا بـ جنوط رياضية بلغ قياسها 17 بوصة،و مصابيح أمامية تنوعت بين اضاءة الهالوجين و الـ LED، و شبكات أمامية متعددة المقاطع تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و أقطاب ثنائية مثبتة اعلى سقف السيارة، و مرايات كهربائية مدعومة بشرائح LED.

كما تضم حزمة من وسائل الأمان و السلامة و منها فرامل مانعة للانغلاق ABS، و نظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS، نظام التحكم بالتوازن VSC، و مثبت سرعة، و نظام المساعدة عند صعود مرتفعات HAC، نظام حماية ضد السرقة بمنع تشغيل المحرك، و منظومة الوسائد الهوائية.

بالإضافة إلى وسائد هوائية جانبية وستارية لحماية القدم، و كاميرا خلفية، وخاصية التحذير للنقاط العمياء، و مستشعرات ركن خلفية.

ويبلغ سعر السيارة تويوتا كورولا كروس موديل 2021 بقيمة :

الفئة الأولى LE HEV بسعر 83.605 ريال سعودي.

الفئة الثانية XLE HEV بسعر 89.470 ريال سعودي.

الفئة الثالثة LTD HEV بسعر 100.165 ريال سعودي.