ترامب يدعو أنصاره لتلقي لقاحات كورونا.. ويتحدث عن ترشحه لولاية ثانية

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنصاره الرافضين لتطعيم فيروس كورونا "كوفيد-19"، لإنهاء مقاومتهم للقاحات وتلقيها، مشيرا إلى أنه سيحسم مصير ترشحه لولاية ثانية بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.





وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، "أنا أوصي بذلك - اللقاحات - للكثير من الأشخاص الذين يرفضون أخذها، وبصراحة غالبية هؤلاء الأشخاص صوتوا لي".





وتابع الرئيس الأمريكي السابق "إنه لقاح عظيم وآمن، وهو شيء يعطي نتيجة".





وتلك المرة هي الأولى التي يعلن فيها ترامب بشكل واضح دعمه لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا منذ تركه منصبه في يناير.





وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين وخاصة أنصار ترامب هم من أكبر الجماعات المشككة في لقاح كورونا.





وبشأن ترشحه مجددا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قال ترامب "وفقا لكل استطلاعات الرأي يريدون مني أن أترشح مرة أخرى.. لكننا سننةظر ونرى".



