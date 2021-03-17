أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف السعر الخرافي لهاتف سامسونج Galaxy A22.. استخدم ميزات تيك توك لحمايتك من التفاعلات السلبية

كشفت تسريبات سعر وعدد من المواصفات التى سيأتى بها هاتف Galaxy A22 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وهو من الهواتف القليلة من الفئة المتوسطة التى تصدر بـ 5G .







