أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف السعر الخرافي لهاتف سامسونج Galaxy A22.. استخدم ميزات تيك توك لحمايتك من التفاعلات السلبية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشف موقع إنستجرام لمشاركة الصور الرقمية عبر الهواتف الذكية عن سعيه لجعل المستخدمين المراهقين يشعرون بأمان أكبر على المنصة.
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كومنادزور"، انها ستقوم في غضون شهر بحظر "تويتر" في روسيا، إذا لم يحذف الموقع المواد المحظورة.
خلال الأيام القليلة الماضية، أطلق تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، عدد من الميزات الجديدة لمحاربة التنمر والتعليقات المسيئة لحماية المستخدمين من السيل الهائل من التفاعلات السلبية التى تمارس على التطبيق.
كشفت تقارير أن هناك عدد من موديلات أو طرز هواتف آيفون iPhone 11 و iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية، تفقد اللون الأصلى لها المطلى على حواف الهواتف والذى يغطى هيكل الألومنيوم فى الهواتف.
تعتبر شركة HTC التايوانية من أفضل شركات الهواتف الذكية فى السنوات الستة الماضية قبل أن يتراجع دورها بعد اكتساح شركات مثل هواوى وشاومى وأوبو الأسواق، ولكن بدأت الشركة فى استعادة مكانتها تدريجيا مرة أخرى بإطلاق عدد من الهواتف ذات الإمكانات الجيدة وبالسعر المناسب مثل هاتف HTC Wildfire E3 الذى أطلقته أمس بعدد من المواصفات الكبيرة.
كشفت تسريبات سعر وعدد من المواصفات التى سيأتى بها هاتف Galaxy A22 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث سيصدر الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وهو من الهواتف القليلة من الفئة المتوسطة التى تصدر بـ 5G .
أعلنت شركة شاومى الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتف Black Shark 4 والذى سيصدر يوم 23 مارس المقبل، تحت شركتها الفرعية Black Shark ، والذى سيصدر بإمكانات كبيرة للغاية منها قوة شحن خارقة تجعل البطارية تشحن فى دقائق معدودة.