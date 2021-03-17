استكمال تنفيذ محور سوهاج الخارجة بتكلفة مليار و100 ألف جنيه

يستكمل الجهاز المركزي للتعمير، بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، تنفيذ مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد " بطول 170 كيلو مترا، وذلك بعد أن جرى الانتهاء من أعمال طرح الطريق لربط مدينة الخارجة بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية بلغت مليارا و100 مليون جنيه.









وشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزي للتعمير، وكذلك الأعمال المساحية والتصميمات للمحور.









وقال اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، إن فرع الجهاز بدأ أعمال الرصف للطريق منذ نهاية العام الماضي، حيث يستغرق المشروع نحو 24 شهرا، وهى الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع، والذي يصل طوله إلى 170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.









اقرأ أيضا:





وكان فرع الجهاز بالمحافظة، أعلن الانتهاء مؤخرا من مشروع محور "ديروط / الفرافرة"، وهو أحد مشروعات الطرق القومية التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بواسطة الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير الوادى الجديد).









ويربط محور يربط ديروط / محافظة أسيوط بمركز الفرافرة / محافظة الوادي الجديد، بطول 310 كم وبعرض إسفلت 11 م وطبانات وعلامات إرشادية، وجرى ازدواج الطريق فى مناطق التضاريس الصعبة بطول 8 كم (3.5 كم منطقة الهضبة - 4.5 كم منطقة الغرود) لتأمين الحركة المرورية بهذه الأماكن والاستفادة منها مستقبلًا عند عمل ازدواج للطريق.









من جانبه، عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع وفد شركة فوسفات مصر الذي زار المحافظة لبحث ودراسة مشروع إعادة استغلال مياه الصرف الصحي المعالج لاستخدامها في العمليات الصناعية بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه بمنطقة أبو طرطور بمركز الخارجة.









وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن مشروع فوسفات مصر يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة وإتاحة العديد من فرص العمل لأبنائها، مشيرا إلى أن مشروع إعادة استغلال مياه الصرف الصحي المعالج يأتي في إطار خطة المحافظة للتنمية المستدامة ودعم الحفاظ على المخزون الجوفي في ظل التوسع الزراعي والصناعي الذي تشهده المحافظة.