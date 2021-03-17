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رياضة

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق عقب قرار إيقافه شهر عن المشاركه مع الفريق. 

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون سبورت اف ام " أن هناك اتجاه داخل الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا لتصبح ٣ اسابيع فقط وذلك عقب تدخل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وعدد من كبار الفريق.

واضاف أن كهربا تم إيقافه منذ اسبوعين والاسبوع المقبل سيشهد راحه للفريق لذلك فمع عودة الفريق سينضم كهربا مره اخرى 

أما عن تألق الأهلي أمس أمام فيتا كلوب فأكد أن الاهلي فريق كبير و ظهر بمستواه الطبيعي امس، مشددا أن الفريق استعاد شخصية البطل مره اخرى.

واضاف أن الاهلي تعادل مع فيتا كلوب في القاهرة نظرا لسوء التوفيق وليس لقوه الفريق المنافس مشددا أن مدرب فيتا كلوب اصابه الغرور عقب التعادل وصرح بأن الفريق عاني من اللعب ليلا في القاهرة.

واضاف أن موسيماني المدير الفني للفريق كان رائع أمس و تغيراته كانت مؤثرة.
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