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برلمان

تأمين الحياة الكريمة.. تضامن البرلمان تناقش مواد مشروع قانون حقوق المسنين

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:13 م
اجتماع لجنة التضامن
اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان
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فريدة محمد
بدأت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر اعضاء المجلس .وذلك فى حضور عدد كبير من ممثلى الوزارات المعنية بهذا القانون لإبداء رايهم فى مواد مشروع القانون .

وشملت وزارات العدل والمالية ووزارة الاسكان وورئيس صندوق تمويل العقارى والإسكان الاججتماعى والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان والنقل  والسياحة والاتصالات ووزارة التربية والتعليم زالتخطيط والكتابعة والثقافة .كما حضر مستشار البنك المركزى ومستشار وزير الطيران.

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى  بمجلس النواب ،ان الدولة المصرية بقيادة الر ئيس عبد الفتاح السيسى دعمت وأكدت  حق جميع المواطنين المصريين ، وهو الأمر الذى  يرد على مزاعم المنظمات المشبوهة التى  تسمى بحقوق الانسان ، والتى تغافلت عن كل المزايا التى يحصل عليها المواطنين على أرض الواقع.

وضرب الدكتور عبد الهادى القصبى بالمزايا والحقوق التى حصل عليها أصحاب  ذوى الهمم فى عهد القيادة السياسية ،وذاك بعد غياب دام لسنوات طويلة يمتد لأكثر من ٢٠ عاما ،لذلك أصبح هناك قانون ينظم حقوقهم.

وقال: أن التعديلات الدستورية الاخيرة منحت المرأة تمثيل نيابى مشرف داخل البرلمان بغرفتيه ،فضلا عن برامج ١٠٠ مليون صحة والذى يستهدف كل فئات المجتمع .

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى على أن مشروع قانون المسنين والمحال من مجلس النواب للجنة يأتى فى أطار دعم الدولة المصرية لحقوق المسنين.

ويتصمن مشروع القانون ٣٠ مادة .وينظم حماية ودعم حقوق المسنين وكفالة توفير وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
تأمين الحياة الكريمة.. تضامن البرلمان تناقش مواد مشروع قانون حقوق المسنين
تأمين الحياة الكريمة.. تضامن البرلمان تناقش مواد مشروع قانون حقوق المسنين
تأمين الحياة الكريمة.. تضامن البرلمان تناقش مواد مشروع قانون حقوق المسنين
تأمين الحياة الكريمة.. تضامن البرلمان تناقش مواد مشروع قانون حقوق المسنين
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