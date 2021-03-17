ضبط شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة قوص بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج، الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.



