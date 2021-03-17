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حوادث

ضبط شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:52 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول الأجنبية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة قوص بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة من خلال أحدهما بالعملة الأجنبية ، وإرسالها للآخر على حسابه بإحدى البنوك أو مع العائدين من الخارج، الذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك الثاني، واتخذت الإجراءات القانونية.
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