حضور ممثلى الأهلي وإنبي والإنتاج الحربي والمحلة اجتماع اتحاد الكرة وأندية الدورى

حضر طارق قنديل من الاهلي وطه السيد المدير الرياضى لنادى غزل المحلة وأشرف عامر من الإنتاج الحربي ومحمد غرابة من نادي انبي اجتماع اتحاد الكرة وأندية الدورى الممتاز.





وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة فى كواليس اجتماع اتحاد الكرة بأندية الدورى الممتاز اليوم الأربعاء.





كان اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد دعا الأندية للاجتماع اليوم الأربعاء من اجل تبادل الٱراء حول مصير الدوري الممتاز، في ظل المشاركات الخارجية للأندية، والأجندة الدولية للمنتخبات المصرية.





قال المصدر ذاته : اتحاد الكرة طرح مقترحين امام أندية الدوري الممتاز، بشأن مباريات الدورى المحلي خلال الموسم الجاري.





أضاف: المقترح الاول المقرر أن يتم طرحه خلال اجتماع الجبلاية بالاندية يشمل ضغط المباريات المتبقية من الموسم الجاري من أجل عدم إرباك جدول المسابقة المحلية.



