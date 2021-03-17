طريقة عمل شوربة البروكلي مع الخضار

يعتبر البروكلي من الأطعمة المفيدة التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة.. ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل شوربة البروكلي الصحية مع الخضار.









المقادير:









نصف رأس من البروكلي.









2 ثمرة من الكوسة.









2 ثمرة من الجزر.









كوب من الفاصولياء الخضراء.









2 عود من الكرفس.









2 عود من البصل الأخضر.









ملعقة كبيرة من البقدونس.









نصف ملعقة من الزنجبيل الطازج المفروم.









مرق خضار.









ملح وفلفل أسود.









طريقة التحضير:





يتم تقطيع الكوسة والجزر إلى مكعبات صغيرة الحجم.









يتم طهي الفاصولياء والكوسة والبروكلي والجزر على البخار حتى تمام النضج.









توضع قدر على النار بها مرق خضار، ويترك على النار حتى الغليان.









يضاف إليه البصل الأخضر المقطع والزنجبيل المفروم، وتترك المكونات قليلا على النار.









نضيف الخضراوات التي تم طهيها على البخار إلى مرق الخضار والمكونات.









نضيف الملح والفلفل الأسود والبقدونس وتترك المكونات على النار لمدة ربع ساعة.









تخلط المكونات في الخلاط الكهربائي، وتعاد مرة أخرى إلى النار حتى الغليان.







