فيفو تطلق هاتف الألعاب iQOO Neo5.. السعر والمواصفات

طرحت شركة فيفو Vivo، رسميا هاتف iQOO Neo5، والذي يعد أحدث الهواتف الذكية المخصصة للألعاب ويعمل بمعالج Snapdragon 870، ليصبح فعليًا أول جهاز للشركة الصينية مزود بأقوى معالجات شركة كوالكوم مع دعمه لإمكانات أخرى قوية منها الشحن فائق السرعة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف iQOO Neo5، بمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، داخل شاشة من نوع OLED، بقياس 6.62 بوصة، وبدقة عرض Full HD+، معتمد بتقنية HDR10 +، مع سطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.





ومن المواصفات الداخلية، يعمل هاتف iQOO Neo5، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، والذي ياتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.





ويتميز هاتف الألعاب من فيفو iQOO Neo5، بتقنية شحن سريع تبلغ 66 وات، يقوم بشحن بطارية سعتها 4400 مللى أمبير في الساعة، من 0 إلى 100 % خلال 30 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم OriginOS، مزودة بميزات Multi-Turbo 5.0 التي تعزز الأجهزة عند الطلب.





وزودت فيفو هاتف iQOO Neo5، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f / 1.8، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميجابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، ومستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية داخل نوتش أعلى منتصف الشاشة بدقة 16 ميجابيكسل.





ويتوفر هاتف الألعاب من فيفو iQOO Neo5، في ثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والبرتقالي، وسيكون متاحا للبيع بالأسواق اعتبارا من 22 مارس الجاري، مقابل سعر يبدأ من 358 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و600 جنيه مصري).











