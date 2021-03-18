تبادل الخبرات والتجارب أبرزها .. برلمانية تعدد مزايا تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات

أيدت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، مبادرة تحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، والتى أطلقتها الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مؤكدة أنها تأتي استكمالًا للجهود الكبيرة، والتى بذلتها القيادة السياسية فى تصحيح مسارنا المصري بالنسبة لسياسة مصر الخارجية ، سياسيًا ، اجتماعيًا ، اقتصاديًا، واستثماريًا، وهذا ما تتبناه القيادة السياسية فى توجهاتها الحالية.





و أوضحت" عجمي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذه المبادرة، يأتي في إطار تبني الرئيس السيسي ، سياسة حكيمة ، والمعروفة بـ" سياسة الباب المفتوح" بهدف الحصول على امتيازات استثمارية وتجارية وصناعية لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، مؤكدة أن أي مبادرة تعتمد على التبادل الإستثماري في المقام الأول ، فإنها حتمًا ستحقق عائدًا إقتصاديا كبيرًا لجميع الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة جراء هذا التعاون.





يشار إلى أن أطلق المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، مبادرة من عدة نقاط لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية – الروسية وتحويل مصر لمركز لإعادة تصدير المنتجات الروسية، يرتكز على الترويج للتصنيع المشترك فى المصانع المصرية القائمة بمكون محلى من الجانبين لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير لأسواق المناطق الحرة، وإنشاء مركز لوجستى مشترك في روسيا والترويج لتنمية الصادرات المصرية سواء من الناحية الكمية أو المزيج السلعى، والسعى لسرعة تشغيل المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس وتعظيم حجم المكون المحلي المصري لمنحها مميزات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الأسواق العالمية والسعى مع الحكومتين لإعادة الطيران إلى جميع المطارات المصرية، وكذا الطيران العارض لتعود حركة السياحة كما كانت فى السابق.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس الأعمال العربي – الروسي المشترك والذي عقد افتراضيا بحضور بوغدانوف ميخائيل ليونيدوفيتش، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، وشيريمين سيرغي يفغينيفيتش، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية الخارجية لمدينة موسكو، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وغفيالفا تاتيانا الكسندروفنا، مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي، وبالتونوف فالديمير ميخايلوفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في مدينة موسكو، وهبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وعجلان بن عبد العزيز العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية.





وقال العربي إن هذا اللقاء يأتي ليس فقط لدعم التعاون الثنائى المصري الروسي المتنامى، وإنما ليشمل التعاون الثلاثى الذى تم المطالبة به فى المؤتمر العربى الروسى العام الماضى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى لجميع الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة والقضاء على حواجز الجمارك والشحن.





وأضاف أن مصر سعت جاهدة لتوفير المناخ الاقتصادي المناسب لتسهيل وبدء الأعمال من خلال ثورة من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية استطاعت بها من خلق مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة الإقليمية والأجنبية، كما وفرت العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المدعومة بالمرافق اللازمة فى جميع أرجاء الجمهورية، كما نفذت برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تزامن مع إطلاق مشروعات كبرى فى جميع المجالات، كما قامت مصر بتوفير آليات النقل متعدد الوسائط لربطها بالأسواق العالمية من خلال موانئ محورية حديثة وشبكات طرق وسكك حديدية وكبارى عابرة للقارات، كما سعت لتعظيم حجم السوق بتفعيل اتفاقيات تجارة حرة رفعت من حجم أسواقها إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى وأفريقيا والميركوسور والولايات المتحدة.