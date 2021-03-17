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رياضة

سندس حشانة: تتويج الأهلي بكأس مصر لليد جاء بعد مجهود شاق

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدت سندس حشانة، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي سعادتها بالفوز ببطولة كأس مصر، مؤكدة أن الفريق قدم مستوى مميزًا خلال مواجهة الزمالك، وتُوج بالبطولة عن جدارة واستحقاق.

وأضافت أن الفوز بالبطولة لم يكن سهلًا، خاصة أن الفريق واجه العديد من المباريات الصعبة، لكن لاعبات الأهلي بذلن مجهودًا شاقًّا من أجل التتويج باللقب.

وأكدت سندس أن لاعبات الأهلي عازمات على التتويج بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وهو الهدف الرئيسي لجميع عناصر الفريق.

ووجهت سندس حشانة الشكر إلى جماهير الأهلي، التي تحرص دائمًا على مساندة لاعبات الفريق والشد من أزرهن، كما أشادت بالجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، الذي يبذل قصارى جهده من أجل تطوير الأداء الفني والبدني.

وتوج فريق سيدات يد الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27-20، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على صالة 6 أكتوبر الدولية.

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