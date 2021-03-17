خلال لقائه البابا تواضروس .. سفير الإمارات بالقاهرة يشيد بالدور الوطني للبابا شنودة الثالث

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة الدكتور حمد سعيد الشامسي.









ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بزيارة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي، حيث قدم الشكر للقيادة الإماراتية على ما تقدمه لخدمة الإنسانية في مختلف بلدان العالم.









وخلال اللقاء تطرق سفير دولة الإمارات بالقاهرة للدور الوطني الذي لعبه قداسة البابا شنودة الثالث بمناسبة ذكرى مرور 9 سنوات على رحيله.









كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي سفير السنغال بالقاهرة السيد إليي سايبي، وسفير سويسرا بالقاهرة بول جارنييه، وسفير أستراليا بمصر جلين مايلز، والسفير محمد مُحِق السفير فوق العادة والمفوض من جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى جمهورية مصر العربية، ودول شمال إفريقيا، والسودان.









وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدون حضور شعبي، بسبب الظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.









وتم نقل العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني عبر القنوات الفضائية "أغابي ومي سات وسي تي في" إلى جانب قناة coc القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية الخاصة بالمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.









وتأمل قداسة البابا تواضروس الثاني في سفر حبقوق، مؤكدا ضرورة أن يتجنب الإنسان حروب عدو الخير الخاص باليأس وعدم الرجاء وكذلك التشكيك، وأن كل هذه الأمور من الممكن التغلب عليها من خلال قراءة الكتاب المقدس بصورة منتظمة.









وقال البابا تواضروس الثاني إن فترة الصوم الكبيرة من أقدس فترات السنة والتى لابد من الاستفادة منها في التقرب إلى الله من خلال الصوم والصلاة والابتعاد عن كل خطية.









واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء بالذكرى التاسعة لرحيل مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون.