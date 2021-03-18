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محافظات

بسبب الغياب وغلق المقار.. إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق

الخميس 18/مارس/2021 - 12:37 ص
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
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إبراهيم الهوارى
قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية احالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشئون القانونية للتحقيق.

وأشار الصبروط فى تصريحات صحفية إلى أنه كلف هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية والدكتور ناصر السيد أخصائي بالإدارة بمتابعة بعض المراكز بدائرة المحافظة.

وشملت المتابعة مراكز  كفر الجمال وشبرا هارس، والحسنية وسنهرة وخلوة سنهرة العبادة وعزبة نجيب وتبينت اللجنة من غلق مركزي شباب خلوة سنهرة والحسنية في أوقات العمل الرسمية، وأمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين بالمراكز المغلقة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.  

كما تابعت اللجنة التزام العاملين بالمراكز التي شملتها المتابعة والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام  العاملين بالإجراءات الإدارية اللازمة الاتباع.

من جانبه أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن توصية شركة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة  بإستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 9001/2015 من الشركة المانحة للشهادة، وتعد هذه الزيارة هي الاولى  لمتابعة ومراجعة نظام الجودة بالجامعة التى حصلت شهادة الأيزو فى مارس 2020.

وأعرب الجيزاوي عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو الاهتمام بمنسوبى الجامعة وبالجمهور الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن التوصية بإستمرارية شهادة الأيزو 9001 - 2015 يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.
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