زيادة البدل للصحفيين .. ضياء رشوان يزف بشرى قبل الانتخابات ويحسم الأمر بخصوص مستشفى الصحفيين

حل الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسي، وكشف تفاصيل كثيرة مهمة منها مستشفى الصحفيين، وزيادة بدل الصحفيين.













قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الحكومة ليس لها مرشح فى انتخابات نقابة الصحفيين، قائلا " اسألوا الحكومة".





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة ليس لها مصلحة فى اختيار نقيب.

















قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه متفائل بدعم الدولة للصحفيين، وأن الدولة لم تخذل الصحفيين.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك دراسات جادة لرفع البدل الخاص بالصحفيين.





ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه جار الحديث مع الدولة بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وكشف أنه الدولة تقف بجوار الصحفيين.

















قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة قدمت الدعم الصحي لجميع الصحفيين الذى تواصلوا مع النقابة، وأن النقابة كانت توفر المستشفيات والعلاج للزملاء، والنقابة قدمت دعمًا للصحفيين الذين تم علاجهم فى مستشفيات خاصة.









وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن النقابة حصلت على 700 مسحة مجانية بـ 1.5 مليون جنيه من إحدى الجامعات.





ضياء رشوان: 11 صحفيا فقط محبوسون على ذمة القضايا .. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن لم يستغل الإفراج عن الصحفيين، من أجل الانتخابات، موضحًا أن النيابة العامة أو القضاء المختص، هم من لهم السلطة فى الإفراج وليس نقيب الصحفيين.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن من يقول أنه إفرج عن الصحفيين يعتبر اعتدى على السلطة القضائية.















قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن السبب الرئيسي فى تأجيل الانتخابات، هو الحفاظ على صحة الزملاء بسبب جائحة فيروس كورونا، ولتطبيق القانون.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء الإداري أصدر حكما بعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى موعدها.

















قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الانتخابات ستتم يوم 2 أبريل وتكون خارج مقر النقابة.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المادة 29 من قانون نقابة الصحفيين أجازت نظرية الظروف الاستثنائية حاليًا.





















قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن قانون نقابة الصحفيين به مشكلات، منها أن الزميل الذى لا يحضر الانتخابات يدفع جنيها غرامة.





وأضاف نقيب الصحفيين خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تعديل منها أن الانتخابات تتم يوم الجمعة.



