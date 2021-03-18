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مستشار السيسي للصحة يحدد الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بـ كورونا.. فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 01:52 ص
تاج الدين يحدد الفئات
تاج الدين يحدد الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئوون الصحية ، إن نسبة إصابة الشباب والأطفال بفيروس كورونا هي قليلة ، ونسبة مضاعفات الفيروس في هذا النوع من الفئات قليلة أيضا، مضيفًا أن لأن الأعمار الشابة هي الغالبة في مصر ، فبالتالي تتعرض للإصابة بالفيروس بشكل ملحوظ على الأقل.

وأضاف " محمد عوض تاج الدين " في مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية "إم سي مصر"، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس للفئة الأكبر سنًا " أي 40 سنة أو أكثر " .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية ، أن من يعاني من أمراض مصاحبة أو مرض آخر بالإضافة إلى هذا الالتهاب الفيروسي " كورونا " ، فبالتالي يعاني من أعراض شديدة وحادة .

وأشار تاج الدين ، إلى أن عدد التطعيمات أو اللقاحات التي تم إتاحتها خلال فترة كورونا ، قليلة ، منوهًا إلى أن هذه اللقاحات أُجيزت بصورة مؤقتة أو بمعنى آخر تسجيل طوارئ ، معقبًا : " فبالتالي من الطبيعي أن من الممكن أن يكون له آثار جانبية وتضطر الحكومة والدول بإيقاف تناوله " .

 

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