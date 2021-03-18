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أخبار العالم

زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب الجزائر

الخميس 18/مارس/2021 - 03:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ضرب زلزال عنيف بقوة 6 درجات بمقياس ريختر، قبالة الساحل الجزائري فجر اليوم، بحسب ما أفاد به المرصد الأمريكي المتخصص في رصد الزلال.

وسبق الزلزال القوي، علامة تحذيرية بداية الأسبوع الجاري، حيث ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر قبل 4 أيام.

وتحدث الزلازل في الجزائر في الجزء الشمالي من البلاد، وعادة ما تكون عند خط عرض 35 درجة شمالا، وأحيانا تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط.

وكان آخر زلزال ضرب الجزائر، في 24 شباط الماضي، حيث ضرب زلزال قوي، فجر الرابع والعشرين من شباط، المنطقة الشمالية.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

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