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اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 18 مارس 2021.. تعرف عليها

الخميس 18/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 18 مارس 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث لها.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 1.8 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.3 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.25 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 13 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 7 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4.5 جنيه، والبلدي 4 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5 جنيهات، والثوم بـ7 جنيهات، والسبانخ بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.

أما أسعار الفاكهة، فوصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والسكري إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة بـ 7 جنيهات، والليمون البلدي بـ 16 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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