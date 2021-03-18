كيف تستخدمين نظاما غذائيا بشكل صحيح

كل شخص لديه صوره النمطية الخاصة به فى الغذاء، والتي غالبًا ما تكون غير صحيحة، اعتدنا على الاعتقاد بأن النظام الغذائي ضروري للأشخاص المرضى، الذين يعانون من زيادة الوزن، أو النحافة ، والذين يعانون من مشاكل واضحة. في الواقع ، كل شخص يحتاج إلى نظام غذائي. النظام الغذائي هو مجرد نظام تغذية عقلانية.





كيف تستخدم نظامك الغذائي بشكل صحيح

النظام الغذائي طبيعي مثل نظام النظافة ، أي النظام. الإجراءات الصحية لها وقت واضح والغرض والتكرار. ومع ذلك ، فإننا لا نفكر في الأمر ، فنغسل وجوهنا كل يوم ، بل نفعل ما اعتدنا عليه منذ الصغر.





مع اتباع نظام غذائي ، من الناحية النظرية ، يجب أن يحدث كل شيء كما هو ، ولكن كل شيء أكثر تعقيدًا. تفتح العديد من الأنظمة الغذائية وأنواع الأنظمة الغذائية والحوارات المستمرة حول فوائد ومضار النظام الغذائي مسارات خاطئة للجميع ، مما يضطرهم إلى نسيان أنهم بحاجة إلى مراقبة نظامهم الغذائي كل يوم ، فمن الضروري تكوين نظامهم الغذائي الخاص بهم. نظام غذائي لأحبائهم.





عندما يولد طفل في أسرة ، يتم إيلاء اهتمام كبير لتغذيته. تجرف الأمهات أحيانًا جبالًا من الأدب الخاص في مجال أغذية الأطفال ، وطلب المشورة المتخصصة. بمرور الوقت ، يتحول الانتباه إلى نظام تغذية الطفل إلى أعمال منزلية روتينية.





لم نعد نلاحظ كيف يشتري الطفل بشكل متزايد المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من الأصباغ والمواد الحافظة. نتيجة لذلك ، تنشأ مشاكل وأمراض مختلفة ، ونتيجة لذلك ننتقل إلى نظام غذائي ، ولكن ليس طواعية ، ولكن تحت تهديد الفقدان النهائي للصحة ، وأحيانًا الحياة.





الحياة العصرية ديناميكية للغاية ومثقلة بالأعباء بحيث يبدو أن هناك مكانًا آخر لمراقبة نظامك الغذائي ، وتناول وجبة خفيفة أثناء استراحة الغداء في العمل ، وهذا أمر جيد. نحن لا نهتم بقضية نوعية الطعام وكميته ووقت الطعام. هذا خطأ كبير سيؤثر بشكل مباشر على الصحة في المستقبل.





سيقول أي اختصاصي تغذية دون تردد أن سوء التغذية المنتظم هو أساس ممتاز لتطور الأمراض ، وزيادة إرهاق الجسم ، وتعطيل نظام التفاعل بين مختلف الأعضاء البشرية المتأصلة في الطبيعة.





يعد اختيار نظام غذائي كنظام للتغذية العقلانية عملًا شاقًا وطويل الأمد ، ومع ذلك ، فإنه في المستقبل يؤتي ثماره في المستقبل في حالة مزاجية جيدة وصحة وامتنان لك من جسمك.

مصدر المعلومات موقع هيلثي

