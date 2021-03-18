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رياضة

شوقى غريب يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لمعسكر مارس

الخميس 18/مارس/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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يسري غازي

يعلن اليوم الخميس الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي قائمة لاعبى اوليمبي الفراعنة تمهيدا لخوض معسكر مارس الجارى.

واتفق شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى مع معاونيه على استدعاء ٢٣ لاعًبا فقط خلال المعسكر المقبل الذي سوف يبدأ يوم ٢١ مارس الجارى في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو الصيف المقبل.

وينتظر مدرب المنتخب الأوليمبى إعلان قائمة المنتخب الأول، لمعرفة الأسماء التي يستعين بها حسام البدرى من القوام الرئيسي للمنتخب الأوليمبي، حتى يقوم شوقى غريب باستدعاء لاعبين جدد لتجربتهم خلال هذا المعسكر في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الذين سوف يتواجدون مع الفراعنة الكبار.

ويسعى شوقى غريب لتجربة عدد كبير من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في الدوري الممتاز، وذلك قبل أيام قليلة من موعد إرسال القائمة الأولية للفيفا.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا حدد يوم ٩ أبريل كآخر موعد لإرسال القائمة الأولية للمنتخبات المشاركة في نهائيات أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي منتخبات الألعاب الأخرى المشاركة في الأوليمبياد.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إجراء قرعة الدورة الأوليمبية في أبريل المقبل لمعرفة المدينة والملاعب التي ستسضيف المنتخب المصري وتم إرسال قائمة بالفنادق والمدن التي سيتواجد بها المنتخب عقب إجراء القرعة.
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