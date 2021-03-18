فيسبوك تستعد لحذف أشهر ميزاتها قريبا

كشفت شركة فيسبوك Facebook، عن خطتها لإزالة ميزاتها الشهيرة التي يستخدمها الملايين حول العالم والمعروفة باسم حفلة المراقبة أو Watch Party، ولم تكشف عملاقة التواصل الاجتماعي عن السبب وراء إزالة ميزة مشاهدة مقاطع الفيديو.









ووفقا لما ذكره موقع "techtimes"، فإن شركة "فيسبوك" سوف تنهى قريبا ميزة "Watch Party"، والتي سمحت للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معا، وستزيل الشبكة الاجتماعية ميزة الحفلات الافتراضية نهائيا في يوم 16 أبريل المقبل.









وتتيح ميزة "Watch party"، التي تم الإعلان عنها في عام 2018، لمستخدمي موقع "فيسبوك" بإجراء واستضافة حفلات افتراضية، ومشاهدتها في الوقت الفعلي مع أصدقائهم.









وكانت خاصية "Watch party"، طريقة جديدة أخرى للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، أثناء جائحة فيروس كورونا، لكونها أداة مفيدة تسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال مع بعضهم البعض من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام معًا عبر الإنترنت.











وستقوم الشركة الأمريكية بإزالة جميع الأشياء ذات الصلة بميزة Watch party، من منصتها في منتصف شهر أبريل المقبل، بما في ذلك ردود الفعل والتعليقات، وتتيح فيسبوك حاليا لمستخدمى الخاصية بالاحتفاظ بمعلوماتهم الخاصة بالميزة عبر أداة تنزيل معلوماتك، والتي ستكون متاحة حتي يوم 15 أبريل 2021.









كيفية تنزيل نسخة من بيانات ميزة Watch party الخاصة بحسابك على فيسبوك

1. اضغط فوق السهم المتجه لأسفل الموجود أعلى يمين الصفحة الرئيسية لفيسبوك.





2. انقر على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy، ثم انقر على الإعدادات Settings.





3. اضغط على "معلومات فيسبوك الخاصة بك Your Facebook Information"، في العمود الأيمن.





4. اضغط على "عرض View"، بجوار خيار "تنزيل معلوماتك Download Your Information" لإضافة فئات البيانات أو إزالتها من طلبك.





5. اضغط على المربعات الموجودة على الجانب الأيمن من فيسبوك، لتنزيل أي من معلومات الميزة مثل المشاركات، التعلقيات، الإعجابات، ردود الفعل.





6. اضغط على طلب تنزيل الخاص بك والذي يحتوي على جودة الصور ومقاطع الفيديو والوسائط الأخرى، ثم اختر الفترة الزمنية لاسترجاع البيانات.





7. اضغط بعد ذلك على إنشاء ملف لتأكيد طلب التنزيل.