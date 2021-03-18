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مرأة

طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال .. خطوة بخطوة

الخميس 18/مارس/2021 - 07:31 م
مربى الجزر بالبرتقال
مربى الجزر بالبرتقال
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نهى هجرس
تعد مربى الجزر بالبرتقال من الأطعمة اللذليذة والمغذية التي يفضلها الكثير، وتقوم العديد من الأمهات بإعدادها في المنزل، وإليكم أسهل الطرق لعمل مربى الجزر بالبرتقال.

مقادير مربى جزر بالبرتقال
جزر مبشور 
سكر 
عصير برتقالة 
بشر برتقالة 
عصير ليمونة 
بشر ليمونة 
قرنفل 
ماء 
جنزبيل  شرائح

للتقديم
قشطة 
توست 

طريقة تحضير مربى جزر بالبرتقال
* يخلط الجزر والسكر وعصير برتقال والليمون وبشر البرتقال واليمون والقرنفل ثم يترك لمدة يوم

* في اليوم التالي يضاف الماء والزنجبيل ويرفع على النار لمدة ساعة حتى الحصول على قوام مثل الشربات
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طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال .. خطوة بخطوة

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