ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المنضمون لقائمة المنتخب.. الأهلي نصيب الأسد والزمالك وبيراميدز متساويان

الخميس 18/مارس/2021 - 07:17 م
حسام البدري
حسام البدري
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الإعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل.

وكان للنادي الأهلي نصيب الأسد من اللاعبين المنضمين للقائمة، ضم البدري ٨ لاعبين من المارد الأحمر، وتساوى الزمالك مع بيراميدز، بينما جاى سيراميكا كليوباترا وسموحة في المركز الثالث بلاعبان من كل فريق، وطلائع الجيش تواجد في القائمة باسم لاعب واحد فقط. 
 
وضمت القائمة.. 

الأهلي:
الشناوي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي افشة،محمد شريف.

الزمالك:
جنش، الونش، احمد فتوح، طارق حامد، زيزو.

بيراميدز: 
عمر جابر، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد فاروق، اسلام عيسى. 

سيراميكا كليوباترا:
احمد ياسر ريان، عامر عامر.

سموحة:
مصطفى فتحي، حسام حسن. 

طلائع الجيش: 
محمد بسام. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جنش أو أبوجبل .. سيف زاهر يعلن ملامح قائمة المنتخب لـ مواجهتي كينيا وجزر القمر

قائمة منتخب مصر.. 5 أسماء جديدة تفرض نفسها على البدري

استبعاد رمضان صبحي .. البدري يعلن قائمة منتخب مصر النهائية رسميا

ثنائى سيراميكا كليوباترا على رأس قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى كينيا وجزر القمر

رسميا.. استبعاد أحمد حسن كوكا من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

على رأسهم عبد الله السعيد .. حسام البدري يطيح بـ 6 نجوم من منتخب مصر

ترشيحاتنا

دخول المملكة.. بيان عاجل من النائب العام السعودي

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

رغم تألقه مع الأهلي.. سر استبعاد بدر بانون من منتخب المغرب

الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الأعلام 5 أيام

13 أبريل.. القومي للبحوث الفلكية يعلن غرة شهر رمضان

أول تعليق من ألمانيا على تصريحات بايدن بشأن روسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة .. إليكم أحدث 7 أعراض

طريقة عمل مربى الجزر بالبرتقال .. خطوة بخطوة

من أجل وجبة مجانية.. 150 شخصًا يغيرون أسماءهم إلى «سلمون» في هذه الدولة