المنضمون لقائمة المنتخب.. الأهلي نصيب الأسد والزمالك وبيراميدز متساويان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الإعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل.





وكان للنادي الأهلي نصيب الأسد من اللاعبين المنضمين للقائمة، ضم البدري ٨ لاعبين من المارد الأحمر، وتساوى الزمالك مع بيراميدز، بينما جاى سيراميكا كليوباترا وسموحة في المركز الثالث بلاعبان من كل فريق، وطلائع الجيش تواجد في القائمة باسم لاعب واحد فقط.

وضمت القائمة..





الأهلي:

الشناوي، محمد هاني، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي افشة،محمد شريف.





الزمالك:

جنش، الونش، احمد فتوح، طارق حامد، زيزو.





بيراميدز:

عمر جابر، علي جبر، احمد ايمن منصور، محمد فاروق، اسلام عيسى.





سيراميكا كليوباترا:

احمد ياسر ريان، عامر عامر.





سموحة:

مصطفى فتحي، حسام حسن.





طلائع الجيش:

محمد بسام.



