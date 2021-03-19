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محافظات

مطرانية ديرمواس تقرر تخفيض عدد المصلين فى القداس إلى 30 شخصا لمواجهة كورونا

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:04 ص
مطرانية ديرمواس تقرر
مطرانية ديرمواس تقرر تخفيض عدد المصلين إلى 30 شخصا
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ايمن رياض
اعلنت مطرانية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس في جنوب  المنيا، الخميس، عن تخفيض أعداد المصلين فى القداسات بجميع كنائس الإيبارشيه إلى ٣٠ فرد فقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الجميع، نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ذكرت المطرانية في بيانها " أحبائنا المباركين، سلام ومحبه، نظرا لإرتفاع أعداد الإصابات، بفيروس كورونا، بكثير من المحافظات، وبمحافظة المنيا بالأكثر، وحرصًا من الكنيسة وخوفًا على صحة أبناءها، وبناءا على تعليمات صاحب النيافه الحبر الجليل الأنبا أغابيوس أسقف ديرمواس ودلجا، تم خفض عدد المصلين فى القداسات بجميع كنائس الإيبارشيه إلى ٣٠ فرد فقط، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الجميع.

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أضاف البيان: الرب قادر أن يتقبل صلواتكم المرفوعه أمامه على مذابحه، ويرفع عنا هذا الوباء، لتعود الكنائس مفتوحه على الدوام أمام الجميع.

وكانت عدد من الكنائس الأرثوذكسية بالمحافظة، أعلنت مطلع شهر يناير الماضي عن إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، على أن  تستمر القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والأحد ، ليُعاد تقييم الوضع في ضوء المستجدات.

وفي سياق متصل تحتفل محافظة المنيا اليوم  الخميس  18 مارس الجاري بالعيد القومي رقم 102، وبهذه المناسبة، يقدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المنيا ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد ، وان يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة ، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.

وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة.

وسيضع المحافظ أكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ، خلال الاحتفال ، كما سيفتتح  الملتقي التوظيفي، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل ، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا.

وأضاف المحافظ أننا في تلك الأيام والاحداث الاستثنائية ليس في بلادنا فقط بل العالم أجمع، نستلهم ممن سبقونا أروع النماذج في التضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن وسلامة أراضية.


ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق باجراءات مكافحة فيروس كورونا والالتزام بكافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة للبلاد، وحرصا من الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المواطنين.


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