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رياضة

شوقي غريب: لم أضم لاعبا لقائمة المنتخب الأولمبي لا يشارك مع فريقه

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:01 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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عمرو ابوبكر
كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي عن موقف القائمة التي أعلن عنها لمعسكر الفراعنة الصغار للمشاركة في أولمبياد ٢٠٢١.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية بالاعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس إن، قائمة تضم ٣٢ لاعبا جميعهم يشاركون بصورة اساسية مع أنديتهم في الدوري. 

وأضاف غريب أن، معظم اللاعبين هم من صعدوا معي منذ أن توليت تدريب المنتخب الأوليمبي، وكنا نرغب في رؤية وجوه جديدة لتطوير أداء المنتخب. 

وتابع: لم اضم أي لاعب لا يشارك بصورة اساسية أو حتى شارك في بعض المباريات مع فريقه، فلابد أن ارى الجميع يشارك لكي احكم على تواجدهم في القائمة. 

وأشار غريب الى أن، المنتخب سيخوض ثلاث وديات قبل اي مواجهة رسمية، ونأمل أن نحقق ما نتمناه في الأولمبياد. 
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