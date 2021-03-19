شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد في علم الأرقام: "إذا كنت مولودا في يوم 19 مارس فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية قوية وتعرف كيف تجذب إليك الاهتمام.





وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك،أن مولود 19 مارس لديه موهبة تنظيمية وحب للمعرفة ويعرف كيف تحمي نفسه ويهرب من الضغوط.







وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 19 مارس، قائلة:" عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة. عليك أن تنتبه أن عام ٢٠٢١ ليس مناسبا لبداية مشروعات أو علاقات جديدة بشكل رسمي."







