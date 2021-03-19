لأول مرة بالتاريخ.. 3 مخرجات في القوائم النهائية لجائزة الأوسكار

شهدت القوائم النهائية لترشيحات الأوسكار لعام 2021، التي أعلن عنها منذ أيام، علامات فارقة ولحظات تاريخية، تحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة.





وترشحت مخرجتان لنيل جائزة أفضل إخراج عن أعمال سينمائية، ضمن القائمة التي عرف عنها دائما الاختيارات والتفضيلات للذكور.





وتنافس كل من كلوي تشاو وإيميرالد فينيل على جائزة أفضل إخراج في حفل الأوسكار المقرر إقامته يوم 26 أبريل المقبل، وحظوظ تشاو مخرجة فيلم Nomadland الأقرب لحصد هذا التكريم.





كما ترشحت إيميرالد فينيل لنيل ثلاثة جوائز أوسكار عن فيلمها Promising Young Woman، وهي أفضل فيلم وإخراج وسيناريو أصلي.





وكانت ترشحت 5 نساء فقط في تاريخ الأوسكار لنيل جائزة أفضل إخراج، والوحيدة التي فازت بالجائزة هي كاثرين بيجلو عن فيلم The Hurt Locker عام 2010.





وصفت كلوي تشاو بأنها المرشحة الأكثر حظا لحصد العديد من جوائز الأوسكار هذا العام، بفيلمها الذي تقوم ببطولته فرانسيس مكدورماند، واكتسح العديد من الجوائز السينمائية هذا العام.





ترشح Nomadland لنيل 6 جوائز أوسكار، بعد فوزه بجولدن جلوب أفضل فيلم وإخراج، وسيناريو أصلي، وأداء تمثيلي لبطلته، ونال العديد من الترشيحات على قوائم البافتا.





دخلت المخرجة التونسية، كوثر بن هنية على خط المنافسة أيضا، بعد ترشيح فيلمها "الرجل الذي باع ظهره"، القائمة النهائية لأفضل الأعمال الناطقة بلغة أجنبية.





دخل هذا الفيلم التاريخ باعتباره أول فيلم تونسي يترشح للأوسكار في تاريخها، واعتبرته المخرجة كوثر بن هنية حلما يتحقق وإنجاز توصلت إليه وفريق العمل بالاجتهاد.