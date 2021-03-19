الشك القاتل.. الإعدام لمزارع خنق زوجته بـ إيشارب في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بإعدام مزارع قتل زوجته خنقا مع سبق الإصرار والترصد بعد أخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه وتصديق فضيلة مفتي الجمهورية.





صدر الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل على ماهر هلال والمستشار ناجى نصر هلال نصر هلال والمستشار مصطفي عبد المنعم عبد العزيز وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.





كانت محكمة جنايات بنها قضت بإحالة أوراق مزارع متهم بقتل زوجته بأن خنقها بإيشارب، مع سبق الإصرار والترصد إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي حول ما أسند إلي المتهم.





ترجع وقائع القضية لتلقي اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز طوخ بقيام ع.ا.م، مزارع بقتل زوجته المجني عليها ش.ا.





تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنا منه علي خلاف الحقيقة أن زوجته تخونه مع آخر مجهول فعقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس إيشارب، لإزهاق روحها وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها بإحالة المتهم إلي محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.





وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وقام بخنقها مستخدما غطاء الرأس حتي أزهق روحها.