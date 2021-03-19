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حوادث

ضبط شخص روج شائعة بشروع سيدة فى خطف طفل بالبحيرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 04:26 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن خبر متضمنًا صورة لإحدى السيدات ترتدى ثياب رثة ، بزعم ضبطها حال شروعها فى خطف أحد الأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة ، وإعترافها بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (8) أشخاص آخرين ، حيث كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب تلك الوقائع وزعمه سابقة قيام إحدى المتسولات بخطف أحد الأطفال وقتله.

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالخبر جملةً وتفصيلًا ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحة (أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة رشيد).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه ، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر وترويج أخبار على خلاف الحقيقة لزيادة عدد المتابعين لصفحته ، كما تم ضبط هاتفه المحمول وبفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تثبت إرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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