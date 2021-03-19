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رياضة

متفوقا على محمد صلاح.. ميسي يحصد جائزة أفضل هدف في أسبوع دورى أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:53 م
ميسي - صلاح
ميسي - صلاح
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عبدالله هشام
حصد هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني لقب الأفضل في أسبوع دورى أبطال أوروبا، حينما سجل في مرمي باريس سان جيرمان في المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخرج فريق برشلونة من دورى أبطال أوروبا بفعل رباعية الذهاب علي ملعب الكامب نو.  

وتفوق ميسي علي محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي الذي سجل في مرمي فريق لايبزيج الألماني وحل هدف الفرعون في المركز الرابع.

وحصد كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي المركز الثاني خلف ميسي بفضل هدفه في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ وانتهت بفوز السيتي بهدفين دون رد . 

فيما حل الكولومبي لويس مورييل لاعب فريق اتلانتا في المركز الثالث بفضل هدفه في شباك ريال مدريد الإسباني، وانتهت المباراة لصالح الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. 
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