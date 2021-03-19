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رياضة

أول تعليق من أبو جبل بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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يارا عمرو

بعث محمد أبو جبل، حارس مرمي نادي الزمالك،أدعيته للمنتخب المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

 

وغرد أبو جبل كاتبًا: "كل التوفيق لمنتخبنا المصري في المهمة القادمة متمنيا الفوز في المباريات القادمة، كل الدعم ل كابتن حسام البدري ومدربي ايمن طاهر في اختياراتهم لقائمة منتخب مصر متمنيا التوفيق لزملائي الحرس".


الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري اعلن عن قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل ٢١ مارس.


وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام - محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر إبراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

 

 

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