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تكنولوجيا

بقوة 50 وات.. وان بلس تزود هاتف OnePlus 9 Pro بشاحن لاسلكيا سريعا

السبت 20/مارس/2021 - 05:01 ص
OnePlus 9 Pro
OnePlus 9 Pro
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق منتجاتها الجديدة الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تكشف من خلال حدث يقام عبر الإنترنت عن أحدث إصدارتها من الهواتف الذكية، وهي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro و OnePlus 9 ، إلى جانب ساعتها الذكية OnePlus Watch.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت بعض التقارير إلى أن هاتف OnePlus 9 Pro المرتقب، سيدعم تقنية الشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات، والتي ستزود بطارية الجهاز بالطاقة لاسلكيا من 1 إلى 100% في غصون 43 دقيقة.

وتمتاز أنظمة الشحن بشاحن وان بلس اللاسلكي القادم، بأنها أسرع من شحن معظم الهواتف ذات الكابلات، كما تم تصميم الشاحن بملفي شحن، مما يسمح للمستخدم بوضع الهاتف لشحنه إما في اتجاه أفقي أو رأسي.


ونظرا لعدد الواط التي ستخدمها، زودت وان بلس منصة الشحن اللاسلكية الخاصة بها بميزة رئيسية تتمثل في مروحة لتجنب سخونة الهاتف أثناء عملية الشحن، كما أضافت الوضع الليلي في حالة استخدامه المالك على منضدة السرير الخاصة به، من أجل شحن أكثر هدوءا أثناء وقت النوم.

ويدعم كل من OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro بالشحن السلكي بقدرة 65 وات، الذي يشحن البطارية من 0 إلى 100% في غصون 29 دقيقة.


ولا تقتصر سلسلة هواتف OnePlus 9، على ميزة الشحن السريع فقط، ولكن ستمتاز تشكيلة الهواتف المرتقبة أيضا بشاشات مزودة بتقنية LTPO، بمعدلات تحديث تكيفية من 5 إلى 120 هرتزا، مما يجعلها موفرة للطاقة بشكل كبير مما يقلل من استهلاك البطارية.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ستأتى سلسلة OnePlus 9، بشاشة بقياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتزا فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية. 

وسيتم تشغيل هواتف OnePlus 9، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت وكما ستعمل التشكيلة المنتظرة بنظام التشغيل Android 11 وشبكات اتصال Wi-Fi 6.
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