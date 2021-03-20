اليوم.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس فى كيفية التواصل بين الباحثين

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان « مدير الاستشهاد بمندلي والشبكة الاجتماعية الأكاديمية »، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور أحمد محمد يوسف، مدير وحدة التعليم الالكتروني بجامعة حلوان خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

- اختيار مدير المرجع المناسب.

- تجنب مشاكل الاقتباس اليدوي.

- إدارة المراجع والاقتباس في النص في مستند Word.

- تنسيق وتغيير نمط المرجع بسهولة.

- إنشاء أو الانضمام إلى شبكة اجتماعية أكاديمية في Mendeley.

- الهجرة من Mendeley إلى التعليق الختامي.









وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للمهتمين بالنشر الدولي والتواصل بين الباحثين.





تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





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وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 20 مارس 2021، فى تمام الساعة 06:00 مساءً .





كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:





https://us02web.zoom.us/j/84561679857?pwd=WHp6aVJQTXdpallQT2wyUjgwczV6Zz09





Meeting ID: 845 6167 9857

Passcode: 641563



