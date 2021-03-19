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توك شو

المفتي: عيد الأم بدعة حسنة.. ويجوز الحج لـ الأب والأم المتوفيين

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:36 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
حل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ضيفا على برنامج"نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، وتحدث عن حق المرأة فى الإسلام، وكذلك العديد من الأحكام الشرعية الخاصة بقضايا مختلفة، إلى أبرز التصريحات:

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الاحتفال بعيد الأم بدعة حسنة، وليس محرما، لأنها تظهر البر للوالدين.


كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن المسلم يجوز له الحج نيابة عن الأب والأم.

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على تساؤل، "كيف كانت والدة فضيلة مفتى الجمهورية؟"، قائلا: "الحديث عن الأم؛ هو الحديث عن الذات".

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن المرأة فى عهد الرسالة المحمدية، ولفترات كبيرة بعدها، كانت تمثل حلقة نور سماء مضيئة.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إنه يجوز للإنسان قراءة القرآن ويهب ثواب قراءته للميت، خاصة الوالدين.
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