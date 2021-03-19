المفتي: عيد الأم بدعة حسنة.. ويجوز الحج لـ الأب والأم المتوفيين





قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إ ن الاحتفال بعيد الأم بدعة حسنة، وليس محرما، لأنها تظهر البر للوالدين.





حل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ضيفا على برنامج"نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، وتحدث عن حق المرأة فى الإسلام، وكذلك العديد من الأحكام الشرعية الخاصة بقضايا مختلفة، إلى أبرز التصريحات: