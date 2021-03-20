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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة.. طائرات مسيرة تستهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض

السبت 20/مارس/2021 - 12:21 ص
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:


سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية وتعثر 3 مرات، اليوم الجمعة، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية في أعقاب إطلاق النار الأسبوع الماضي.


نعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ما أسفر عنه حريق تمت السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات، أو تأثر بإمدادات البترول ومشتقاته.


ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن هناك بوادر حرب بين السودان وإثيوبيا تلوح في الأفق، في ظل الأزمة الحدودية في إقليم تيجراي ومنطقة الفشقة.


أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد 6 أسابيع من التراجع، ما أثار قلق المنظمة.


أكدت السفارة الفرنسية في السعودية رفض بلادها المطلق لكل عمل يقود إلى تهديد أمن وسلامة المنطقة‎.


رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال حول دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء معه، قائلا إنه سيحدث يوما ما.


أفادت صحيفة سبق السعودية بوفاة  قيادي عسكري سعودي وهو، اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع "أبا عدنان". 


أصدر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أول تعليق بشأن تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن وسقوطه على سلالم الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه إلى أتلانتا.


أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، بشدة، هجمات الحوثيين على مصفاة تكرير البترول في العاصمة السعودية، الرياض، معبرة عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة الهجمات على المملكة.


أصدرت منظمة الصحة العالمية توضيحا عاجلا بشأن المخاوف المتداولة حول لقاح أسترازينيكا،  مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن "حالات نادرة جدا وفريدة" للتخثر الدموي بعد التطعيم،  وأنه ليس مؤكدا أنها ناجمة عن اللقاحات.


تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، لقاح أسترازينيكيا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".


أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بيانا مهما، بشأن الاعتداء الحوثي الأخير علي السعودية، حيث أعربت عن ادانة بلادها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرات مفخخة.
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