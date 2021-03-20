آداب القاهرة تكشف أجواء اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كليه الآداب بجامعة القاهرة، عن أجواء أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى.
وقال الدكتور شريف شاهين، إن الطلاب عادت مرة اخرى إلى الكلية فى اول يوم بالفصل الدراسى الثانى للعلم الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وسط اجراءات احترازية مشددة ارتداء الكمامات ، واستخدام بوبات التعقيم قبل دخول الطلاب إلى مبانى الكلية.
وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات، التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.