آداب القاهرة تكشف أجواء اليوم الأول بالفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كليه الآداب بجامعة القاهرة، عن أجواء أول يوم دراسى بالفصل ال دراسى الثانى.





وقال الدكتور شريف شاهين، إن الطلاب عادت مرة اخرى إلى الكلية فى اول يوم بالفصل الدراسى الثانى للعلم الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، وسط اجراءات احترازية مشددة ارتداء الكمامات ، واستخدام بوبات التعقيم قبل دخول الطلاب إلى مبانى الكلية.





وكان قد أقر المجلس الأعلى للجامعات، التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.



