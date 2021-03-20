أخبار التكنولوجيا.. واتس آب يثير غضب مستخدميه بعد إيقاف دعمه.. تحذير لمستخدمي أندرويد قبل تنزيل أي تطبيق من جوجل بلاي

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
حافظت منصة الرسائل الفورية المملوكة لشركة "فيسبوك"، واتساب WhatsApp، على تقديم تجربة أفضل لمستخدميها أثناء استخدام خدمة التراسل، ولكنها أثارت غضب مئات الملايين من المستخدمين مجددا، وذلك عقب إعلانها عن توقف واتساب رسميا هذا العام عن العمل على عدد من الهواتف الذكية وفقا لسياستها.
يعد نظام التشغيل أندرويد أحد أكثر البرامج استخداما في العالم، حيث يعمل أكثر من ملياري جهاز بنظام تشغيل الهواتف المحمولة من "جوجل"، وبالنسبة لقاعدة المستخدمين العالمية الضخمة هذه، فإن أفضل مكان لتنزيل التطبيقات هو متجر "جوجل بلاي".
يوفر تحديث تطبيق تيليجرام Telegram الأخير، تحسينات كبيرة على ميزة الدردشة الصوتية التي تم طرحها للمستخدمين أواخر العام الماضي، ويقدم ميزة جديدة تطبيق تنافس تطبيق كلوب هاوس.
تخطط شركة تويتر Twitter لمراجعة سياساتها المتعلقة بقادة العالم، حيث تسعى منصة التدوينات العالمية للحصول على تعليقات عامة من مستخدميها، حول طريقة تعاملها المميزة للحسابات الخاصة بقادة العالم، ومعرفة رأي الجمهور في ما إذا كان يجب على الشركة إخضاعها للقواعد ذاتها التي تسرى على حسابات المستخدمون الآخرون على موقع تويتر.
يتيح تطبيق المراسلة الفورية تيليجرام Telegram، لمستخدميه إمكانية إرسال الرسائل النصية والصور والملصقات ومقاطع الفيديو والملاحظات الصوتية والمزيد إلى جهات الاتصال الخاصة بهم عبر إصداراته على الهواتف الذكية، حيث يشتهر بأنه يقدم خدمة تراسل محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف.