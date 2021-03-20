أخبار التكنولوجيا.. واتس آب يثير غضب مستخدميه بعد إيقاف دعمه.. تحذير لمستخدمي أندرويد قبل تنزيل أي تطبيق من جوجل بلاي

تخطط شركة تويتر Twitter لمراجعة سياساتها المتعلقة بقادة العالم، حيث تسعى منصة التدوينات العالمية للحصول على تعليقات عامة من مستخدميها، حول طريقة تعاملها المميزة للحسابات الخاصة بقادة العالم، ومعرفة رأي الجمهور في ما إذا كان يجب على الشركة إخضاعها للقواعد ذاتها التي تسرى على حسابات المستخدمون الآخرون على موقع تويتر.







