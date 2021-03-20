واتس آب يثير غضب مستخدميه مجددا.. توقف التطبيق رسميا عن العمل على هذه الهواتف

حافظت منصة الرسائل الفورية المملوكة لشركة "فيسبوك"، واتساب WhatsApp ، على تقديم تجربة أفضل لمستخدميها أثناء استخدام خدمة التراسل، ولكنها أثارت غضب مئات الملايين من المستخدمين مجددا، وذلك عقب إعلانها عن توقف واتساب رسميا هذا العام عن العمل على عدد من الهواتف الذكية وفقا لسياستها.





وبحسب ما ذكره موقع "dna india"، أظهرت صفحة دعم الأسئلة الشائعة لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر " واتساب "، أن هناك العديد من هواتف أندرويد و iOS، لن تتمكن من تشغيل التطبيق، حيث ستسحب الشركة المالكة للخدمة دعم التطبيق من الإصدارات الأقدم من أنظمة التشغيل على مستوي العالم.









ووفقًا للمعلومات الواردة في قسم الأسئلة الشائعة الخاصة بالخدمة، سيتوقف واتساب رسميا عن العمل على 19 هاتفا، والتي تعمل بإصدارات قديمة من نظامي التشغيل أندرويد و iOS، وبناء على التحديثات المستمرة للخدمة سيضطر مالكو هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 9، إلى شراء هاتف جديد للاستمرار في استخدام واتساب.





وأما بالنسبة لهواتف أندرويد، يشارك مستند دعم جديد تفاصيل حول إنهاء دعم "واتساب" للهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من الإصدار Android 4.0.3.





وقال واتساب: "إنه بناء على التحديثات الجديدة التي تحدث حاليا في التطبيق بدءا من هذا الأسبوع، ستتوقف الخدمة على الإصدارات القديمة من iOS وأندرويد، وسيتوجب على الذين يرغبون في استمرار الخدمة، استخدام إصدارت أحدث من أنظمة التشغيل".





وتتطلب تحديثات تطبيق واتساب للعام الحالي 2021، أن يكون الجهاز يعمل بنظام التشغيل Android OS 4.0.3، والإصدارات الأحدث من iPhone تعمل بالإصدار العاشر من نظام تشغيل آبل iOS 10.





وفي الوقت الحالي، لن يعد بإمكان مالكو قائمة الهواتف التالية الاستمرار في تشغيل تطبيق التراسل الشهير واتساب أو الاستمتاع بمميزاته أو تحميله مرة أخرى على هواتفهم وفقا لسياسة التطبيق الأخيرة، إليك القائمة الكاملة:





أولا هواتف آيفون: سيتوقف دعم واتساب على الأجهزة التالية:iPhone 1.1، وiPhone 1.2، و iPhone 3G، و iPhone 3gs، وiPhone 4 ، و iPhone 4s، و iPhone 5، وiPhone 5c، وiPhone 5s، و iPhone 6، و iPhone 6 Plus.





ثانيا هواتف أندرويد: سيتوقف دعم واتساب على الأجهزة التالية HTC Desire، وLG Optimus Black، وMotorola Droid Razr، إلى جانب جهاز سامسونج Galaxy S2.