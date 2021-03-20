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أخبار العالم

قرار عاجل من وزارة الأوقاف السعودية بشأن المساجد

السبت 20/مارس/2021 - 05:04 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، اليوم، قرارا عاجلا باغلاق  7 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة في بيان لها بحسب صحيفة سبق السعودية ان مجموع ما تم إغلاقه خلال 41 يومًا بلغ 326 مسجدًا حيث  تم فتح 311 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأفادت  في تقرير صادر، اليوم السبت بقولها : إن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد في منطقة الرياض تم رصد ثلاث حالات إصابة بها، ومسجد واحد في المناطق التالية؛ الشرقية والحدود الشمالية ونجران وعسير بمعدل إصابة بكل مسجد منها.

ولفتت الوزارة إلى إعادة فتح 5 مساجد في المناطق التالية: الرياض والمدينة المنورة، والباحة، وتبوك، والقصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة الجميع.
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