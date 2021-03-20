ضابط مخمور يهاجم امرأة بهمجية بدون سبب | فيديو

كشفت لقطات صادمة عن استخدام شرطي مخمور لسلطاته الأمنية في مهاجمة امرأة كانت تمشي بمفردها نحو منزلها بعد تنزهها في الخارج ، بدون أدنى سبب.

وأوضحت اللقطات المصورة عبر إحدى كاميرات المراقبة والتي نشرتها القناة الرابعة البريطانية، الضابط البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يهجم على أم لطفلين إيما هومر ، 36 عامًا، بينما كانت تسير بمفردها في بيدفورد أون أفون ، بمقاطعة وارويكشاير.

وحاول الضابط المخمور إسقاط الأم على الأرض أثناء خنقها قبل أن تتمكن الأم من الهروب من بين يدي الشرطي المخمور ، الذي كان يصرخ فيها بشكل مرعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يعتقد أن ضابط الشرطة وضحيته يعرفان بعضهما البعض.

ومثل الضابط المتهم أمام محكمة ليستر الابتدائية لإصدار الحكم اليوم بعد أن اعترف بالاعتداء بالضرب على السيدة، لكن حكم عليه بحظر التجوله لمدة 14 أسبوعًا، ومنعه من مغادرة منزله بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.



