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اقتصاد

اقتصاد السعودية| المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن

الأحد 21/مارس/2021 - 01:04 ص
مناطق زراعية
مناطق زراعية
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قسم الاقتصاد
تشارك هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في مهرجان البن الثامن، بمحافظة الداير بني مالك ، من خلال جناح متخصص يعرض لزواره التجارب الزراعية الناجحة للهيئة ضمن سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.

وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن الجناح يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات للمزارعين في المحافظات الجبلية ، كما يعرض أنواع الشتلات التي تنتجها المشاتل من بن وكاكاو وقشطة وباباي وجوافة وصندل وموز وغيرها.


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وأضاف أن الجناح يقدم الدراسات والمبادرات التي نفذتها الهيئة لدعم الزراعة ومنها تقديم 107.8 ألف شتلة بن خلال العام الماضي  وتوصيلها لمقر مزارع المواطنين ، منها 23.011 ألف شتلة بن ضمن مبادرة الهيئة لإيصال الشتلات لمزارع المواطنين في المحافظات الجبلية  54.2 ألف شتلة ضمن مبادرة أرامكو في مرحلتها الرابعة في "فيفاء والعيدابي والريث" ، إلى جانب 30.6 ألف شتلة ضمن مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأهيل المدرجات الزراعية في الداير وفيفاء والعارضة ، فيما بلغ عدد المزارعين المستفيدين من توزيع الشتلات 587 مزارعًا.

وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضي توزيع 90 ألف شتلة أخرى لمزارعين في منطقتي عسير والباحة ، إلى جانب المزارعين الذين استلموا شتلات البن من مقر الهيئة .

وأوضح واصلي أن جناح الهيئة يستقبل طلبات المزارعين للحصول على الشتلات الزراعية المتنوعة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ، فضلًا عن توزيع كتيبات للإرشاد الزراعي في زراعة البن، وعرض لدراسة جدوى للاستثمار في زراعة البن.


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