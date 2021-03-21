اقتصاد السعودية| المناطق الجبلية بجازان تعرض تجاربها الزراعية في مهرجان البن

تشارك هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في مهرجان البن الثامن، بمحافظة الداير بني مالك ، من خلال جناح متخصص يعرض لزواره التجارب الزراعية الناجحة للهيئة ضمن سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.
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وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضي توزيع 90 ألف شتلة أخرى لمزارعين في منطقتي عسير والباحة ، إلى جانب المزارعين الذين استلموا شتلات البن من مقر الهيئة .
وأوضح واصلي أن جناح الهيئة يستقبل طلبات المزارعين للحصول على الشتلات الزراعية المتنوعة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ، فضلًا عن توزيع كتيبات للإرشاد الزراعي في زراعة البن، وعرض لدراسة جدوى للاستثمار في زراعة البن.
وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية " واس"، أن الجناح يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات للمزارعين في المحافظات الجبلية ، كما يعرض أنواع الشتلات التي تنتجها المشاتل من بن وكاكاو وقشطة وباباي وجوافة وصندل وموز وغيرها.
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وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضي توزيع 90 ألف شتلة أخرى لمزارعين في منطقتي عسير والباحة ، إلى جانب المزارعين الذين استلموا شتلات البن من مقر الهيئة .
وأوضح واصلي أن جناح الهيئة يستقبل طلبات المزارعين للحصول على الشتلات الزراعية المتنوعة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ، فضلًا عن توزيع كتيبات للإرشاد الزراعي في زراعة البن، وعرض لدراسة جدوى للاستثمار في زراعة البن.