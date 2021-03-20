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أخبار العالم

النقد الدولي : الاقتصاد العالمي يتعافى من كورونا أسرع من المتوقع

السبت 20/مارس/2021 - 09:36 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن الاقتصاد العالمي أظهر تعافيًا أسرع في معدلات النمو مما كان متوقعًا في السابق.

وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي، جيفري أوكاموتو، إنه رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي، لا تزال هناك مخاطر قائمة بسبب السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف أوكاموتو: "توقعنا في يناير أن يكون معدل نمو الاقتصاد عام 2021 عند مستوى 5.5%، ولكن اتضح أن آفاق تعافي الاقتصاد أسرع بكثير بفضل الحوافز الإضافية للميزانية، خاصة في الولايات المتحدة".

وتابع: "إلا أن تعافي الاقتصاد لم يكن كاملًا ومتفاوتًا، إن نموه كان غير مكتمل لأن الناتج الإجمالي المحلي أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة كورونا التي اجتاحت العديد من البلدان".

وأشار نائب رئيس صندوق النقد الدولي إلى أن الصين من الدول التي أكملت انتعاشها الاقتصادي، وعادت إلى مستويات النمو التي كانت متوقفة عندها قبل أزمة كورونا متجاوزة جميع الاقتصادات الكبرى.

ولفت أوكاموتو إلى أن هناك إشارات مقلقة حول الفجوة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، موضحًا أن تلك الفجوة مستمرة في الاتساع".

وأردف: "نتوقع أن إجمالي دخل الفرد في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية باستثناء الصين سيكون أقل بنسبة 22% بين عامي 2020 و2022 مما كان يمكن أن يكون بدون جائحة".
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