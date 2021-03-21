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محافظات

ولدت بالإسماعيلية وجنسيتها مدغشقر.. خطأ في الأوراق الرسمية يقلب حياة بهية

الأحد 21/مارس/2021 - 05:45 ص
خطأ في الأوراق الرسمية
خطأ في الأوراق الرسمية يقلب حياة "بهية" رأسا علي عقب.. شاهد
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محمد الطحاوي

بسبب خطأ غير مقصود من أحد الموظفين بالسجل المدني بمحافظة الإسماعيلية تحولت جنسية "بهية ابراهيم محمد ابراهيم" مواليد محافظة الإسماعيلية من مصرية، إلى دولة مدغشقر بالرغم من أن الأب لم يسافر لتلك الدولة نهائيا.

 

حالة من الحيرة والسؤال المتكرر من الأب ما بين السجل المدني بمدينة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية لتصحيح الخطأ حتى تتمكن نجلته من ممارسة حياتها الطبيعية والحصول علي جميع حقوقها كمواطنة مصرية ولكن دون جدوى.

 

أكد إبراهيم والد بهية المقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ان الله رزقة بتوأمين "بهية " وشقيقها وقام بتسجيلهم في السجل المدني التابع لمحل ميلادهما بمحافظة الإسماعيلية وكانت شهادات الميلاد في ذلك التوقيت ورقية وتم تسجيلهما بشكل صحيح.

 

وأضاف أنه اكتشف ان نجلته حصلت علي الجنسية "مدغشقر" منذ عدة أعوام عندما توجه لإستخراج شهادة ميلاد مميكنة "كمبيوتر" لابنته وتبين أن بها خطأ، حيث تسجيل جنسيتها تابعة لدولة "مدغشقر".

 

وأضاف انه منذ ذلك التوقيت وهو في معاناة من السجل المدني بمحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية لتصحيح تلك المشكلة ولكن دون جدوي أو إفادة حتي الأن.

 

وناشد والد "بهية" المسئولين بوزارة الداخلية بالتدخل من أجل تصحيح ذلك الخطأ رحمة به وبنجلته وخاصة وأن شقيقها التوأم ليس لديه مشكلة في رقمه القومي وشهادة ميلاده، مشيرا الي ان هذا الخطأ، تسبب في كثير من العقبات والمشاكل وحرمانها من كل حقوقها كمواطنة مصرية وحرمانها من العلاج علي نفقة الدولة.

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