حبس صاحب مخزن وعاطلين سرقوا كابلات ومواسير للغاز في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب مخزن خردوات، وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية من أحد مواقع البناء في مدينة نصر.





وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث ، بالتحري عن الواقعة ، ونشاط المتهمين ، وإعداد تقرير مفصل بذلك.





اكتشاف الواقعة، بدأ، خلال فحص قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، لتجار الخردة ومخازن الخردوات بدائرة القسم، حيث ضبطت صاحب مخزن خردوات، وعاطل "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما داخل مخزن ، ملك أحدهما ، وعثر بحوزتهما على "6 مواسير كبيرة الحجم خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى- كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية" وجميعها مجهولة المصدر.





وبمناقشة المذكورين عن مصدر المضبوطات؛ أقرا بتحصلهما عليها من عاطل، "له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع "خردة"، وا عترفا بعلمهما أنها من متحصلات واقعة سرقة.





وأمكن ضبط العاطل الأخير ، وبمواجهته ؛ أقر بسرقته للمضبوطات من منطقة أعمال إنشائية بدائرة القسم ، بأسلوب المغافلة ، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني، نظير تحصله على مبلغ مالي.



