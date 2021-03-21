تجديد حبس عصابة مسلحة تسرق متعلقات أهالي البساتين

قررت قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس سائق وعاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة البساتين.





وكان قدقررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق وعاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة البساتين.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.





تمكن رجال الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مواطنة بأسلوب الخطف وبحوزتهم سلاح نارى .





تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" قررت أنه حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" قاموا بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى - هاتف محمول مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها ولاذوا بالفرار.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص سائق، عاطلَين- مقيمون بدائرة قسم شرطة دارالسلام "لإثنين منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة".





بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع ، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى- الهاتف المحمول المستولى عليه.



