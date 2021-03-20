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رياضة

الزمالك يخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف استعداداً للمولودية

السبت 20/مارس/2021 - 10:54 م
الزمالك
الزمالك
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حسام الحارتي
استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون والجهاز الإداري لترتيب إعداد الفترة المقبلة بشأن التحضير لبعض المباريات الودية، في ظل استبعاد فكرة خوض معسكر مغلق. 
ويسعى الجهاز الفني للأبيض إلى تجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية قبل ملاقاة الفريق الجزائري.
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